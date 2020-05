OMEGNA – 11-05-2020 – Pane con lievito

madre, miele di castagno, coste, mozzarella fiordilatte, formaggio di capra, zafferano e molto altro ancora. Sono queste le “chicche” della selezione della settimana di Manuela Cutrone gestore dell’Alveare Forum Omegna, recentissima aggiunta di un’avventura imprenditoriale, “alvearechedicesi.it”, già nota a Ornavasso e Suna.



Per questa prima settimana di vendita online, che si concluderà stasera, i prodotti dell’Alveare Forum Omegna percorreranno, in media, 20 km prima di finire nella borsa della spesa di coloro che, tra gli oltre 220 iscritti, decideranno di approfittare di questa prima vendita con il relativo buono acquisto di 5 euro ricevuto al momento dell’iscrizione al servizio.



Una volta effettuato l’acquisto online selezionando i prodotti e le quantità, gli utenti riceveranno una mail di conferma da portare con sé per il ritiro, che avverrà mercoledì 13 maggio, dalle ore 18 alle ore 19.30 nel parcheggio del Forum Omegna. La raccomandazione, ancora una volta, è di non dimenticate mascherina e (possibilmente) guanti, e di rispettare il proprio turno di ritiro e le distanza di sicurezza interpersonale.