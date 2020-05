ORTA SAN GIULIO -12-05-2020 -- Anche ad Orta San Giulio

sarà possibile fare il test sierologico per la ricerca di anticorpi Covid-19 e per farlo è necessario prenotarsi entro le ore 12.00 di venerdì 15 maggio telefonando al numero del Comune 0322.911972 (interno 5) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 oppure al numero 380.3932105 nella stessa fascia oraria.



Dal Comune precisano che si tratta di un test volontario che può avere valenza epidemiologica ma non di diagnosi; il test sierologico per la presenza degli anticorpi IgM e IgG verrà effettuato con puntura del dito e per quanto concerne il costo l’Amministrazione Comunale sta pensando ad un contributo volontario che potrebbe servire per sostenere le persone più disagiate e con maggiori difficoltà economiche.



Chi si sottoporrà al suddetto test dovrà sottoscrivere un modulo dove dichiarerà di accettare il risultato e qualora fosse positivo dovrà attenersi alle indicazioni del medico e informare il proprio medico di famiglia.

