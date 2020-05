AMENO - 13-05-2020 -- Inizieranno lunedì 18 maggio

i lavori di asfaltatura di alcune strade ad Ameno; nello specifico gli interventi riguarderanno le seguenti località: Strada per le Cascine - loc. Milanetto, Santa Caterina - loc. Molino, Via Isonzo, Via Battaglia di Duno, La Lunga, Viale Trento. La realizzazione di questi lavori non comporterà la chiusura delle strade interessate ma potrebbe comportare alcuni disagi alla viabilità.