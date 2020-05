OMEGNA - 13-05-2020 --“ Nell’aprile del 2019

utilizzando il mio giorno libero dal lavoro inizio ad organizzare a casa mia dei laboratori creativi per le mie figlie Emma e Diana insieme ai loro amichetti. L’idea piace molto ai bambini e anche ai genitori e le adesioni sono sempre di più; i genitori vorrebbero contribuire economicamente ma io non me la sento di chiedere nulla, poi l'idea: perchè non creare un fondo cassa pro laboratori e redistribuire i proventi in favore della comunità sotto forma di donazioni? E così inizio a chiedere un'offerta libera per la partecipazione ad ogni laboratorio…”



E’ così che Ambra Zanni racconta la nascita ad Omegna della sua deliziosa realtà: il 24 maggio 2019 grazie al Pasticciere Solidale Luca Antonini, Ambra ha inaugurato il "Portoncino Verde", un piccolo spazio sottostante al laboratorio del senza glutine di Antonini sito in via Manzoni che ora, sistemato e arredato grazie a mobilia di recupero e oggetti donati, è il posto in cui si realizzano laboratori per bambini, si sperimenta la creatività e nasce, bellissima, la solidarietà.



Il “Portoncino Verde” da pochi mesi è un’associazione depositata alla Camera di Commercio che si autofinanzia totalmente con i proventi dei laboratori e le tessere, il logo è stato disegnato da Alessandro Savino di Genitori di Ruolo.

“Collaboro anche con altre associazioni della zona -aggiunge Ambra Zanni- e da maggio 2019 a oggi ho distribuito circa 3000€ a varie associazioni (G.Team Onlus, Ohana - una vita a colori, Fondazione Lene Thun, Kenzio Bellotti, e altre...) oltre ad aver aiutato Meiting (la tirocinante cinese sordomuta di Antonini). Non è molto, ma l'ho fatto nel tempo libero, con le mie forze e le mie risorse con l'aiuto dei bimbi e della famiglie che partecipano ai laboratori e mi aiutano con il passaparola. Ne sono davvero orgogliosa. ”

Ora a causa del coronavirus è tutto fermo: niente laboratori, eventi, mercatini e feste…La voglia di ripartire c’è e appena sarà possibile Ambra riprenderà le attività con i “suoi” bimbi.



Non si è interrotta, invece, l’attività benefica del “Portoncino Verde" e Ambra grazie alla vendita dei segnalibri solidali sta continuando a raccogliere fondi per finanziare progetti del territorio: “ In questi ultimi due mesi ho donato 400€ alla Kenzio Bellotti per i ventilatori, 500€ al fondo "Omegna c'è" e 200€ ai Vigili del Fuoco per l'acquisto del pick up” -specifica Ambra Zanni-“.

I segnalibri sono composti da una sagoma fatta a mano con gomma eva, fustellata e/o ritagliata a mano e decorata con pennarelli acrilici, applicata su di un bastoncino di legno personalizzato con nome o scritta incisi a laser; questi segnalibri sono carinissimi perché sono personalizzabili con le sembianze di chi li riceve e Ambra ne ha fatti davvero di tanti tipi…

Per conoscere meglio questa realtà omegnese e mettersi in contatto con Ambra Zanni si può visitare la pagina Facebook “Tentativi Creativi”: sbirciare fra i vari post è una piacevole passeggiata che emoziona e incoraggia a guardare al domani con positività.



r.a.