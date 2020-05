OMEGNA – 13-05-2020 – Da lunedì 18

maggio e sino al termine dei lavori, previsto per il giorno 30 maggio, la viabilità su via Comoli e vie limitrofe ad Omegna subirà le seguenti variazioni. A partire dalle 07 (poi 0-24) sul tratto di Via Comoli compreso Vie Garibaldi/Fossalone e la Rampa Santa Lucia, sarà istituito il divieto di transito veicolare e pedonale,ad eccezione dei residenti per accedere alle proprie abitazioni, creando appositamente un percorso pedonale percorribile in condizioni di sicurezza, Indicazione di strada chiusa su Via al Poggio con immissione su Via Comoli, obbligo di svolta a sinistra con direzione via Garibaldi /Piazza Mameli per i veicoli provenienti da Vicolo Fossalone. Si invitano, pertanto i cittadini, con posti auto privati, ad attivarsi per trovare una soluzione alternativa all'usuale posteggio delle auto di proprietà. Si rammenta, inoltre, che sino al 31 maggio nelle aree a sosta regolamenta a pagamento, poste nelle vicinanze dei lavori, i parcheggi sono liberi.