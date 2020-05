GOZZANO - 14-05-2020 -- Bandiera Blu per Gozzano:

il lido ha infatti ottenuto oggi, il prestigioso riconoscimento dalla Foundation for Environmental Education. Complessivamente, in tutta Italia, sono 195 le località, di mare e di lago, premiate quest'anno. Gozzano è una new entry per il 2020. Insieme alla spiaggia delle Rocchette di Arona, il Lido di Gozzano è la seconda spiaggia del Novarese inserita in questa speciale classifica.