GOZZANO - 15-05-2020 - All'indomani dell'assegnazione

della Bandiera Blu al Lido di Gozzano, così il sindaco, Gianluca Godio su Facebook: "Questo prezioso riconoscimento è motivo di orgoglio per il nostro comune e per tutto il territorio del lago d’Orta Il percorso che ha portato all’ ottenimento di questo prestigioso riconoscimento non è stato facile, dichiara l'assessore all'ambiente Francesca Tucciariello. La procedura di candidatura prevede infatti di dimostrare non solo a parole, ma anche nei fatti, di avere innanzitutto acque eccellenti nel corso degli ultimi quattro anni, di saper gestire al meglio la raccolta differenziata dei rifiuti e avere un efficace sistema di trattamento delle acque reflue ed una rete fognaria con copertura pressoché totale. È inoltre necessario aver fatto ed avere in programma per il futuro numerose iniziative di educazione e di sostenibilità ambientale. Questo progetto è iniziato con la precedente amministrazione, nella persona dell’ex assessore Luisa Gregori ed è proseguito grazie ad un proficuo lavoro di squadra con l'attuale amministrazione e con la collega consigliere Katia Travaglini.



A tal fine Gozzano: ha aderito al contratto del lago D'Orta; da anni provvede a coinvolgere le scuole in progetti di educazione ambientale come, per esempio, l'iniziativa di Legambiente Puliamo il mondo e Puliamo i fondali; la realizzazione di un concorso per Natale che prevede la realizzazione di alberi fatti con materiale riciclato esposti nel palazzo comunale; ha riqualificato Piazza Matteotti e i relativi sottoservizi; ha riqualificato Piazza Europa.



In sintesi, la Bandiera Blu per Gozzano significa: acque di balneazione eccellenti; avere informazioni aggiornate sulle acque di balneazione; nessuno scarico di acque reflue o industriali sulla spiaggia; spiaggia pulita dotata di servizi efficienti; presenza di sorveglianza balneare e di equipaggiamento di sicurezza in spiaggia; facile accessibilità ai servizi per persone diversamente abili; informazioni sul programma “Bandiera Blu”; equilibrio tra attività balneari e rispetto per la natura".