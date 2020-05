OMEGNA - 15-05-2020 -- "A brevissimo una delle strutture

del Parco, il Forum di Omegna, sarà oggetto di una grande trasformazione, grazie anche e soprattutto all’apporto della Città di Omegna e di Fondazione Cariplo. Quest’ultima su 58 candidature presentate tra Lombardia e Piemonte ha scelto di premiare con il proprio sostegno 14 sedi prestigiose a livello culturale e architettonico: dalla Cupola Arnaboldi di Pavia a Palazzo Te di Mantova, dal teatro Coccia di Novara al Palazzo Vescovile di Cremona, arrivando, appunto, fino al Forum di Omegna."; così dal Parco della Fantasia di Omegna, la comunicazione di nuovi lavori in vista, in occasione, anche del centenario di Gianni Rodari. "Il progetto mira a valorizzare e rendere ancora più significative le attività del Parco della Fantasia presso il Forum, rendendo questo spazio moderno, bello, identificabile e attrattivo. Il massiccio intervento prevede il restyling di parti interne ed esterne: verranno risistemati e resi funzionali spazi accoglienza per i gruppi in gita, cafè/ristorante, shop, spazio teatro per gli spettacoli, aree laboratoriali, luoghi destinati a corsi di formazione per insegnanti e operatori del settore; si lavorerà su tinteggiature esternee sulle aree di ingresso attraverso giochi d’acqua e di luci".