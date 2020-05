OMEGNA- 16-05-2020--Gli uomini del Commissariato

di Pubblica Sicurezza di Omegna sono intervenuti ieri sera dopo una chiamata che informa circa il furto di una bicicletta avvenuto davanti a una farmacia del centro cittadino dl Omegna: "Nella circostanza - spiegano i poliziotti-il proprietario, messosi alla ricerca della bicicletta, notava un individuo bordo della stessa che, rifiutandosi di restituire Il velocipede, lo minacciava con on coltello.

Durante l'esposizione dri fatti alle due volanti del Commissariato intervenute sul posto, veniva riconosciuto a distanza il soggetto ancora a bordo della bicicletta che si stava dando a precipitosa fuga.

Le volanti del Commissariato lo rintracciavano circa mezozra dopo In città, non prima di aver abbandonato la bicicletta. Nella circostanza il soggetto, persona già nota alla Polizia, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva dl cm 16, utilizzato poco prima per minacciare li proprietario del velocipede e dimostrava fin da subito un comportamento aggressivo, offensivo ed insofferente al controllo che portava i poliziotti all'arresto per la resistenza e violenza a pubblico ufficiale e per possesso di arma tipo coltello.

L'arrestato veniva pertanto collocato agli arresti domiciliari.

Poche ore dopo scattava, sempre ad opera della Polizia di Omegna, un secondo arresto, in quanto l'uomo veniva rintracciato fuori della abitazione, ove poche ore prima era stato messo agli arresti .

Nel corso dell'intervento tre operatori di Polizie riportavano lesioni giudicate guaribili in 5 giorni.

Dopo il processo in direttissima è stato condannato a 10 mesi con la condizionale.