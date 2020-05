MIASINO -18-05-2020 -- Emergenza Covid-19:

il Comune di Miasino sospende la tassa di soggiorno sino a fine anno.

Attraverso un avviso pubblicato sul sito internet ufficiale, il comune di Miasino ha reso noto che: “…con Deliberazione di Giunta Comunale è stata disposta la sospensione della riscossione dell’imposta di soggiorno, in segno di solidarietà alle strutture ricettive, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2020, con obbligo per i gestori delle strutture ricettive di non richiedere a turisti/consumatori il versamento dell’imposta di soggiorno sino a successiva deliberazione adottata da questo ente. Vista l’allarmante situazione venutasi a creare nel settore turistico causa emergenza epidemiologica da Covid-19, si considera tale misura come un messaggio efficace per recuperare la fiducia dei consumatori/turisti che sceglieranno di venire nel Comune di Miasino nei prossimi mesi e per la valorizzazione del nostro territorio attraverso l’ospitalità dei suoi cittadini e operatori economici.”

r.a.