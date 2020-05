OMEGNA - 19-05-2020 -- Sospeso a causa

dell'emergenza pandemica, sabato 23 e domenica 24 maggio, Navigazione Lago d’Orta riprenderà il servizio di navigazione.

Il servizio pubblico di navigazione, riconoscibile dalle 3 motonavi di diverse dimensioni (“Ortensia”, “Valentina” e “Azalea”), ha, infatti, ripristinato la tratta Omegna – Orta – Pella con le consuete partenze delle ore 9 e delle ore 14.15 al prezzo di 7,6 euro a persona per andata e ritorno da Omegna a Orta San Giulio.

Sempre Navigazione Lago d’Orta fa sapere che riprenderà anche la tratta “centro lago” ma con orario feriale ridotto, e che eseguirà la tratta Pella – Orta – Pettenasco – Omegna da giovedì 28 maggio, in occasione del mercato settimanale della nostra città.

Per tutti gli interessati al servizio, si ricorda la possibilità di acquistare online i biglietti sul sito http://www.navigazionelagodorta.it.

Come sottolineato dall’assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Omegna, Mattia Corbetta: "Accogliamo con favore la ripresa di questo importante servizio per la navigazione del nostro lago. Com’è logico presumere di questi tempi, in assenza totale di turisti stranieri, Navigazione Lago d’Orta valuterà i risultati della riapertura del servizio per decidere se posticiparla ancora. La speranza è che dalle città a noi più vicine, come Novara, Milano e Torino, giunga quel turismo che, di solito, predilige altre mete più lontane ma che, per prossimità e necessità di ridurre i giorni di ferie, potrà trovare sul nostro territorio una valida alternativa improntata al relax e al contatto con la natura, senza rinunciare allo shopping".