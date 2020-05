OMEGNA - 20-05-2020 --Un altro omaggio

alla Casa della Salute di Omegna in questo periodo di epidemia Coronavirus.

Un calorosissimo ringraziamento da parte di tutto il personale medico ed infermieristico va a Maura Cerutti, titolare della Cerutti Inox, per aver donato un utilissimo porta igienizzatore per le mani dei pazienti che frequentano l’unica Casa della Salute del Cusio.

Si tratta di una Colonnina porta flacone gel per la sanificazione di mani e realizzato interamente in acciaio inox presso la propria sede di Cuzzago.