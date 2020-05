ORTA SAN GIULIO-20-05-2020-- Sono 170 le persone

che a Orta San Giulio si sono prenotate per effettuare il test sierologico per la ricerca di anticorpi Covid-19. Questo screening sierologico organizzato dal Comune verrà effettuato presso l’ambulatorio medico di Legro (frazione di Orta San Giulio); le date ad oggi non sono ancora state definite.

E’ bene ricordare che questo test volontario non conferisce una “patente di immunità” e quindi non ha validità per finalità diagnostiche.

r.a.