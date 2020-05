OMEGNA – 20-05-2020 - Da domani , giovedì 21 maggio, riprenderà la regolare attività del mercato cittadino ad Omegna. In concomitanza torna in vigore dalle ore 6 il divieto di sosta negli stalli di piazza Martiri della Libertà, ad eccezione di quelli a pagamento, e Lungo Lago Gramsci. Al fine di limitare i disagi alla circolazione, viene riaperta a senso unico la via Comoli in direzione del centro.