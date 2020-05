ORTA SAN GIULIO -22-05-2020 -- A Orta San Giulio

il consigliere di minoranza di “Orta Nuova”, Andrea Giacomini, ha presentato una mozione avente per oggetto l’emergenza coronavirus.

Così Giacomini nella mozione datata 18 maggio: “Come ben sapete il coronavirus ha messo in ginocchio famiglie e attività in tutta Italia, e anche sul nostro territorio ortese ci sono situazioni di difficoltà per la ripartenza, che non sarà affatto facile e veloce.

Con la presente si richiede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione a favore proprio di queste famiglie e attività produttive ed economiche presenti sul territorio comunale affinché si possano rilanciare il turismo e l’economia in genere, come altri comuni stanno già facendo, ad esempio Arona.

Siamo disponibili ad un confronto con l’Assessore al Bilancio , durante il prossimo consiglio comunale, affinché tutti i consiglieri possano esprimere la loro opinione in merito.”

r.a.