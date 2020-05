ORTA SAN GIULIO -24-05-2020 -- Anche il Comune di Orta San Giulio

ha deciso di sospendere la riscossione dell’imposta di soggiorno. Così si legge nell'avviso pubblicato sul sito internet del Comune: “ Si avvisa che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 15.05.2020, pubblicata all'Albo Pretorio Online in data 19.05.2020, è stata disposta la sospensione della riscossione dell’imposta di soggiorno di cui all’art. 4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in segno di solidarietà alle strutture ricettive, con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2020, con obbligo per i gestori di non richiedere a turisti/consumatori il versamento dell’imposta di soggiorno sino a successiva deliberazione adottata da questo ente. Vista l’allarmante situazione venutasi a creare nel settore turistico causa emergenza epidemiologica da Covid-19, si considera tale misura come un messaggio efficace per recuperare la fiducia dei consumatori/turisti che sceglieranno di venire nel Comune di Orta San Giulio nei prossimi mesi e per la valorizzazione del nostro territorio attraverso l’ospitalità dei suoi cittadini e operatori economici.”