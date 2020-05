ORTA SAN GIULIO - 24-05-2020 -- Un lenzuolo bianco

all'ingresso del municipio e al Palazzotto e un minuto di silenzio per celebrare la Giornata della Legalità e per ricordare la strage di Capaci avvenuta il 23 maggio del 1992.

Ieri anche il Comune di Orta San Giulio con il suo sindaco Giorgio Angeleri ha fatto proprio l’invito del presidente dell’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) che,accogliendo a sua volta la proposta di Maria Falcone di dedicare questa giornata a tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati con abnegazione e senso del dovere nella difficile gestione dell’emergenza sanitaria, ha scritto a tutti i primi cittadini per invitarli a prendere parte al flashmob, con l’esposizione di un lenzuolo bianco dal palazzo del Comune e osservando, alle 17.57, un minuto di silenzio con indosso la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali.

“La forza della Legalità -ha scritto Angeleri sulla pagina Facebook del comune- deve essere dentro ognuno di noi e insieme saremo sempre più forti…”

r.a.