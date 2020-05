GOZZANO - 25-05-2020 -- Ecomuseo e il Contratto di Lago

per il Cusio plaudono al comune di Gozzano per aver ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu per il Lido di Gozzano! Come evidenziato, si tratta di uno sforzo comune che ha visto coinvolti tanti attori tra cui anche i numerosi sub, e in particolar modo i Dive Project Sub Borgomaneroche da tre anni compiono le pulizie dei fondali del lago proprio al Lido, in una zona particolarmente importante da un punto di vista ambientale perché la più ricca del lago di biodiversità. "Per l’area, che per questo è tra quelle bisognose di maggior tutela, si intravvede la possibilità di un importante progetto di “ Cornice attorno al Lido di Gozzano” che potrebbe prevedere la valorizzazione sia della riserva naturale della Torre di Buccione, che quella del Monte Mesma, e del canneto di Gozzano . L’augurio è che la crescente attenzione di tutte le istituzioni e le associazioni per il nostro territorio ci faccia raggiungere altri importanti risultati", si legge in una nota del presidente del Cda dell'Ecomuseo Cusius, GiovannI De Bernardi.