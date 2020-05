AMENO-ARMENO- MIASINO-25-05-2020 -- Si allunga l’elenco

dei Comuni nei quali è possibile effettuare i test sierologici covid-19.

A partire da oggi, lunedì 25 maggio 2020, gli abitanti di Ameno, Armeno e Miasino possono prenotarsi per effettuare questi test sierologici covid-19 con dosaggio quantitativo e qualitativo mediante esame ematologico.



A tal proposito i 3 Comuni comunicano ai cittadini quanto segue: “Viste le richieste pervenute ai Comuni per attuare i test sierologici e tenuto conto che gli stessi non sono un metodo valido e riconosciuto per la diagnosi del contagio da Covid19 ma possono avere valenza per un’indagine epidemiologica. Considerata la possibilità di attuare gli stessi, grazie alla disponibilità di supporto medico e infermieristico specializzato, i Comuni hanno deciso di avviare questa iniziativa, tenendo presente alcune importanti specifiche:

- i test sierologici hanno un margine di errore e non conferiscono una patente di immunità al virus covid-19 e quindi non hanno validità per fini diagnostici

- chi volesse sottoporsi al test lo farà in forma volontaria e dovrà sottoscrivere un modulo in cui dichiarerà di accettare il risultato e qualora risultasse positivo allo stesso dovrà attenersi alle indicazioni del medico, informare il proprio medico curante, procedere con l’isolamento fiduciario

- il campionamento potrà fornire dati epidemiologici riguardanti la circolazione virale nella popolazione residente

- i dati complessivi potranno essere utilizzati per fini statistici.



Se interessati ad effettuare il test al costo di euro 45 gli abitanti dei 3 Comuni potranno prenotare contattando

- per il Comune di Ameno: 0322 998103

- per il Comune di Armeno: 334 0453827

- per il Comune di Miasino: 333 6859707

dal 25 al 29 maggio 2020, dalle ore 9,00 alle 12,00.

I test verranno attuati il sabato mattina presso il distretto sanitario ASL VCO di Armeno -(Ambulatorio Infermieristico) via Cavour 2- solo al raggiungimento di un numero minimo di richieste. A seguito della prenotazione verrete contattati per l’attuazione del test.”