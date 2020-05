OMEGNA - 26-05-2020 -- Conclusa ad Omegna

la distribuzione delle mascherine inviate dalla Regione Piemonte. Lo ha comunicato l'assessore con delega alla Protezione Civile del Comune di Omegna, Mattia Corbetta. "Ringrazio per l’impegno profuso la Polizia Locale, i volontari della Protezione Civile e la Pro Agrano, che ha provveduto alla distribuzione a tutti gli abitanti di questa importante quartiere della nostra città, per un totale di oltre 15.000 cittadini raggiunti presso le loro abitazioni – sottolinea l’assessore Corbetta –. Ricordo che, nel caso in cui qualcuno non avesse ricevuto la mascherina contenuta in busta trasparente recante il logo della Regione Piemonte, può rivolgersi in orario di ufficio alla Polizia Locale telefonando al numero di telefono 0323.868491 o inviando una segnalazione via email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ".