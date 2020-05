PETTENASCO - 26-05-2020 -- Ampliamento del porticciolo turistico

in località Punta di Crabbia, manutenzione straordinaria e riqualificazione della passeggiata lago ed efficientamento energetico degli impianti termici a servizio degli immobili comunali: ecco i lavori pubblici che nei prossimi mesi verranno realizzati a Pettenasco.



Il vicesindaco Mauro Cagnoli spiega i dettagli: “Cominciamo col dire che abbiamo affidato all'architetto Landi il progetto di ampliamento del porticciolo turistico che si trova in località Punta di Crabbia, entro la fine di quest’anno verranno creati 13 nuovi posti barca e così gli stessi passeranno dagli attuali 28 a 41, per la realizzazione di quest’opera occorrono 72.000€ e si utilizzeranno fondi demaniali. Il secondo intervento che realizzeremo a Pettenasco -continua Cagnoli- riguarda il lato nord della passeggiata a lago, qui verrà sostituito l’impianto d’illuminazione e il verrà rifatta la pavimentazione, per fare ciò verranno utilizzati 155.000€ di avanzo d’amministrazione dell’anno 2018 e con questa cifra si riuscirà a completare circa un terzo dell’intero tratto. Lo studio di fattibilità per l’intero tratto è stato affidato architetto Landi. Abbiamo anche già affidato l’incarico professionale al perito industriale Storti per quanto concerne l’efficientamento energetico degli impianti termici a servizio degli immobili comunali; nello specifico entro fine anno verrà cambiata la caldaia del Palazzo Municipale e contestualmente verrà messo a norma l’intero impianto, verrà sostituita la caldaia di un appartamento a Pratolungo (frazione di Pettenasco) e poi verranno sostituite due caldaie presso l’edificio scolastico nonché quella dell’ambulatorio medico. Questi interventi -conclude Cagnoli- saranno coperti da uno specifico contributo statale che per quanto riguarda Pettenasco, che è Comune con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, ammonta a 50.000€".

r.a.