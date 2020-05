OMEGNA- 28-05-2020-- Nel pomeriggio di ieri un ragazzo ha chiamato la Centrale dei Carabinieri della Compagnia di Verbania chiedendo soccorso, visto che aveva appena subito una rapina a mano armata nei pressi della galleria “del bocciol” tra Gravellona Toce e Omegna. Le immediate ricerche diramate, corredate da una dettagliata descrizione e grazie anche ad un’efficace cinturazione della zona, hanno permesso ai Carabinieri delle dipendenti Stazioni di Omegna e Gravellona Toce, supportate da un equipaggio in abiti civili della Sezione Operativa del N.O.R. sempre della Compagnia di Verbania, di rintracciare e bloccare il soggetto in Agrano, una frazione montana di Omegna.

Il reo, un giovane italiano del novarese, dopo aver sostituito le targhe con altre due di origine croata, stava infatti tentando la fuga attraverso le stradine di quella zona per rientrare verso Novara. I due si erano conosciuti on-line, la vittima aveva messo in vendita il proprio pick-up, solo che quando si sono incontrati per la vendita, il malvivente, armato di pistola, si è impossessato del mezzo e ha tentato la fuga. I Carabinieri della Stazione di Omegna hanno quindi proceduto a redigere gli atti di rito al termine dei quali hanno tradotto il reo presso la casa circondariale di Verbania ove tutt’ora si trova in attesa dell’udienza di convalida.