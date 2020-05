AMENO- BOLZANO NOVARESE - 28-05-2020 -- “Vogliamo condividere

e presentare una nuova proposta estiva alle famiglie per ripartire in modo più consapevole, ma anche divertente per i vostri figli…”

E’ così che l’associazione DragoLago inizia il post su Facebook con il quale presenta i campi estivi; i “summer camps" ideati e organizzati da DragoLago (associazione culturale senza scopo di lucro nata nel 2017 a Bolzano Novarese per far conoscere e valorizzare il territorio del Lago d'Orta) saranno divisi per ogni fascia d’età (dai 3 a 14 anni) e faranno vivere a bambini e ragazzi un’esperienza nuova e di crescita, incontrando ed immergendosi nel mondo della natura.



Dal 15 giugno al 31 luglio ci saranno passeggiate sul territorio, giochi educativi, attività con materiale naturale, laboratori creativi, letture nutrienti e tanto benessere. I campi estivi di DragoLago sono riconosciuti da Mab -Men And Biosphere, Unesco e si svolgeranno sul territorio di Ameno (NO), Bolzano Novarese (NO) e Lonate Pozzolo (VA)

Il progetto verrà presentato con un incontro aperto alle famiglie su Zoom: l’appuntamento è per oggi, giovedì 28 maggio, alle ore 18.30 per il territorio piemontese e alle ore 20.00 per il territorio lombardo, di seguito i riferimenti poter partecipare alla presentazione:

link incontro Piemonte: https://zoom.us/j/94790203628 -meeting ID: 94790203628

link incontro Lombardia: https://zoom.us/j/93345882120 -meeting ID: 933 4588 2120

Chi fosse interessato a ricevere maggiori informazioni può scrivere alla mail