OMEGNA-30-05-2020-- Il sindaco Paolo Marchioni

ha proclamato il lutto cittadino per lunedì prossimo, in memoria di Andrea Marchetto, i ragazzo di 29 anni di Omegna scomparso tragicamente stamane durante un'escursione a Mergozzo: "Che notizia terribile- commenta il sindaco- non ci sono parole per esprimere i sentimenti che si provano quando si viene a sapere della scomparsa, prematura e inaspettata, di un giovane concittadino di 29 anni ... Solo un'infinita tristezza, una preghiera per lui e un abbraccio forte alla famiglia. Sentite condoglianze dalla città di Omegna". Andrea Marchetto era molto conosciuto in città e lavorava alla Tor.Met.

La tragedia stamane, quando i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti per recuperarlo dopo che era precipitato durante la salita del Torrione di Bettola, nel comune di Mergozzo. Andrea era con altri 3 compagni quando è precipitato in un canalone intorno a quota 1500 metri. Poco dopo le 8 i suoi compagni hanno lanciato l'allarme, ma quando l'eliambulanza 118 è giunta sul posto, purtroppo è stato possibile soltanto constatare il decesso. Con l'aiuto di un tecnico del Soccorso alpino aggiuntivo, l'elicottero ha recuperato la salma e i compagni della vittima che si trovavano in stato di choc, in un punto particolarmente esposto e pericoloso. Ha collaborato anche il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.