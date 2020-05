ORTA-OMEGNA - 31-05-2020 -- Riaprono ufficialmente domani,

lunedì 1° giugno, in contemporanea, gli Info Point Turistici di Orta San Giulio e di Omegna, entrambi sotto la gestione di Confcommercio Alto Piemonte

Frutto della collaborazione nata sotto il segno di Confcommercio Alto Piemonte che, oltre al Comune di Orta San Giulio, dall’inizio del 2020, ha preso in carico la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Piazza XIV Aprile n.18 al posto della Pro Loco cittadina, la riapertura estiva degli Info Point segna un momento di svolta.

"Sotto la guida di Confcommercio Alto Piemonte e in sinergia con il Comune in assoluto più turistico del Lago d’Orta – conferma Mattia Corbetta, assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Omegna – siamo certi che riusciremo a mettere a segno in modo proficuo questa importante collaborazione, volta ad accogliere al meglio e in maniera territorialmente coordinata i turisti in visita sul nostro lago".



"Turisti che qui, come altrove, dovremo tutti imparare ad accogliere con un sorriso, senza più dare per scontato che la bellezza dei nostri luoghi possa sopperire in eterno a quelle piccole, grandi mancanze dettate da una scarsa cultura dell’accoglienza che, banalmente, parte dai piccoli gesti, così importanti dopo i mesi di chiusura imposti da un’emergenza sanitaria, che continuerà a stravolgere ancora per parecchio tempo il settore del turismo", ha sottolineato il sindaco di Orta, Giorgio Angeleri.

I due Uffici turistici saranno aperti siano al prossimo 30 settembre con orario estivo, dal lunedì alla domenica, dalle ore 10 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17, i due Info Point cittadini condivideranno anche il personale e offriranno una maggiore visibilità su eventi e iniziative in programma sul territorio.



"È per noi di grande soddisfazione collaborare con Amministrazioni così attente alle sinergie e aperte alle collaborazioni utili a pubblicizzare le bellezze turistiche, culturali e paesaggistiche che ci circondano – ha detto di Massimo Sartoretti, Presidente Ascom VCO e Vicepresidente Confcommercio Alto Piemonte –. L’auspicio è che anche altri Comuni seguano il medesimo esempio per far ripartire a pieno ritmo turismo e commercio in tutta Italia".