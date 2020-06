AMENO-ARMENO-MIASINO - 03-06-2020 -- Niente test sierologici

covid19 per gli abitanti di Ameno, Armeno e Miasino.

La scorsa settimana, dal 25 al 29 maggio, i cittadini che lo desideravano potevano prenotarsi per effettuare in forma volontaria i test sierologici covid19 con dosaggio quantitativo e qualitativo mediante esame ematologico al costo di 45 €.

Questi test sarebbero stati attuati al raggiungimento di un numero minimo di richieste (10% degli abitanti complessivi dei tre comuni), ma considerato che questo numero minimo non è stato raggiunto, è stato comunicato che i test non verranno effettuati.

r.a.