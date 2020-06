OMEGNA – 03-06-2020 - Oggi, mercoledì 3 giugno, i dipendenti del Comune di Omegna impiegati in Piazza Salera sono impegnati in un corso di formazione online specifico per i Servizi Demografici. Per questo l’Anagrafe del Comune di Omegna è chiusa al pubblico dalle ore 9 alle ore 13. I dipendenti dei Servizi Demografici torneranno disponibili al pubblico, su appuntamento, oggi, dalle 17.30 alle 18.30 e negli altri giorni della settimana, negli orari pubblicati online sul sito del comune di Omegna.