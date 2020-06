ORTA SAN GIULIO - 03-06-2020 -- Sino al 30 settembre,

sarà in servizio il caratteristico "Trenino di Orta", con partenza ogni 30 minuti a partire dalle ore 9.00. Lo ha reso noto il Distretto dei laghi. Un modo divertente e insolito di visitare le bellezze di Orta San Giulio sul Lago d'Orta, uno dei borghi più belli d'Italia. Si viaggerà ovviamente in numero limitato e in tutta sicurezza. Per prenotazioni: 366.40.99.607 (Ermanno) e 347 7578097 (Veronica)