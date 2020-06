GRAVELLONA TOCE - 05-06-2020 -- La città di Gravellona Toce

premia gli studenti più meritevoli.

L'Amministrazione Comunale di Gravellona Toce assegna, infatti, sei borse di studio di € 400,00 ciascuna agli studenti più meritevoli che conseguiranno il diploma di scuola media nell'a.s. 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. Galilei" di Gravellona Toce.

Gli alunni aspiranti alla borsa di studio devono essere residenti nel Comune di Gravellona Toce; tre borse di studio verranno assegnate all'alunno che per ciascuna sezione avrà conseguito il diploma di Terza Media nell'a.s. 2019/2020 con la media di votazione più alta, in caso di due alunni della stessa classe che conseguano il medesimo punteggio la borsa di studio verrà concessa per intero ad entrambi.

Tre borse di studio verranno assegnate agli altri alunni dell’Istituto Comprensivo che abbiano conseguito il diploma di Terza Media nell'a.s. 2019/2020 con la media di votazione più alta.

L'Istituto Comprensivo "G. Galilei" di Gravellona Toce comunicherà al Comune sia il nome degli alunni di ogni sezione sia il nome degli altri tre alunni dell’Istituto che avranno conseguito il diploma di Terza Media nell'a.s. 2019/2020 con la media di votazione più alta, ai quali spetterà la Borsa di Studio.

L'Istituto comunicherà al Comune anche il nome della Scuola Secondaria di Secondo Grado che gli alunni interessati frequenteranno nell'a.s. 2020/2021. Il pagamento delle suddette borse di studio verrà effettuato entro il mese di dicembre di quest'anno.