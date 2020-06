PETTENASCO - 07-06-2020 --Qualche settimana

fa abbiamo parlato della sig.ra Nicoletta Aceti di Pettenasco che nel mese di marzo ha iniziato a produrre gratuitamente mascherine. Ora torniamo a parlare di questa pregevole iniziativa perché la sig.ra Nicoletta ha deciso di donare ad ADMO Cusio Verbano le offerte raccolte dalle sue mascherine.



Alcune attività commerciali si sono rese disponibili e così, proprio grazie al buon cuore di questi esercenti, le mascherine “made in Pettenasco” oggi si possono trovare in esposizione presso Amanda Cafè (Pettenasco) e quelle ordinate si possono ritirare presso Panetteria Cartabbia (Omegna), Benetton Abbigliamento (Omegna), Tony's Ribs-Macelleria Rosticceria (Gravellona Toce).



Sostanzialmente funziona così: chi è interessato alle mascherine si mette in contatto su Facebook con la sig.ra Nicoletta Aceti Cesarino oppure con le figlie Stefania Sparanero e Roberta Sparanero, ordina gratuitamente le mascherine e poi le può ritirare nei negozi di Omegna e Gravellona Toce che hanno abbracciato questa idea solidale.



In questi negozi da qualche giorno ci sono anche le cassettine ADMO: “Parecchie persone volevano e vogliono lasciare un contributo nei negozi in cui ci sono le mie mascherine, i negozianti giustamente non hanno mai preso nulla visto che io le faccio gratuitamente allo scopo di donarle e così sono iniziate ad arrivare delle buste chiuse con delle offerte -dice la signora Nicoletta- ho quindi pensato di contattare l’ADMO e ho espresso il mio desiderio di donare a questa realtà tutto quello che le persone mi danno per le mascherine…”



Ecco quindi che da un gesto d’amore ne è nato spontaneamente un altro bellissimo, perché è proprio vero che la generosità è un atteggiamento naturale e un animo bello e buono attira a sé altro bene e così le energie positive si uniscono e, quasi magicamente, si moltiplicano.

“Quando tutto sarà finito farò un versamento a favore di ADMO che ovviamente verrà pubblicato per permettere a tutti di sapere…” - specifica Nicoletta Aceti.



Lei intanto continua a confezionare mascherine: fino ad ora ne ha realizzate circa mille, crea modelli per adulti e anche per bambini ed è bello sottolineare che molte persone in questi mesi si sono avvicinate a questa iniziativa donando alla sig.ra Nicoletta stoffe ed elastici.

