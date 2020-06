PETTENASCO - 08-06-2020 -- E’ stata una mattinata

particolarmente importante quella di sabato, 6 giugno, per il Corpo AIB Piemonte.

A Pettenasco, infatti, sulla passeggiata lago -precisamente dove c’è l’installazione “Vers l’autre côté” di Roselyne Erutti comunemente chiamata “Fionda”- c’è stata la consegna ufficiale di 6 automezzi di colonna mobile. Il progetto complessivo prevede la consegna di 10 automezzi e sabato è avvenuta la consegna dei primi 6.

I dettagli della mattinata ci vengono illustrati dai volontari della Squadra AIB e PC "Adami Giorgio" di Pettenasco: “Si è svolta la consegna ad alcune squadre AIB della Regione -tra cui la più vicina a noi quella di Nebbiuno- di 6 automezzi di colonna mobile. Sono stati presentati questi mezzi e istruiti i volontari sul funzionamento degli stessi. Al termine abbiamo mangiato tutti insieme un panino e brindato per la consegna appena avvenuta. Erano presenti, oltre ad una ventina di volontari, anche l’Ispettore Generale Pirone Sergio e gli Ispettori Regionali Curella Alfonso, Cora Daniele, Capra Giuseppe e Caldera Nicola. La consegna ha riguardato i mezzi pickup Isuzu con moduli antincendio di ultima generazione dotati di attrezzatura base per intervento (motosega e soffiatore)….La colonna mobile -spiegano bene i volontari di Pettenasco- è un servizio di Protezione Civile che garantisce l'intervento di alcuni equipaggi in tempi brevi (entro poche ore dalla richiesta) e i mezzi di colonna mobile sono disponibili per attività emergenza in tutta Italia.



Il Corpo AIB ha ora in dotazione i nuovi pickup invece dei vecchi defender; un mezzo assegnato alla Squadra di Nebbiuno, ad esempio, può essere richiesto dal Corpo per far partire un equipaggio di Torino per la colonna mobile oppure utilizzato da più equipaggi durante una missione in una regione dove c'è una emergenza in corso...”.

r.a.