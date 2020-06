OMEGNA – 08-06-2020 - Tra cannoli prenotati

o da acquistare al momento, già dalle 9 del mattino di ieri, la coda sotto i portici di Palazzo di Città, a Omegna, lasciava ben sperare gli organizzatori dell’ennesima iniziativa solidale pubblicizzata dall’Amministrazione Comunale.

La stessa che, per prima, ringrazia per l’impegno profuso domenica mattina Domus Sicula, l’Associazione di Verbania che raccoglie al suo interno tutti i siciliani volenterosi della provincia del VCO, e l’Associazione Kenzio Bellotti, mente e braccio operativo nel sociale della Paffoni Fulgor Basket di Omegna.



Dalle 9 alle 11, in appena due ore, pur sotto una pioggia a tratti prolungati battente, sono stati confezionati sul posto ben 600 cannoli siciliani (il doppio di quelli inizialmente preventivati) per tutti i gusti. Al netto delle spese vive affrontate da Franco Di Perna, il ricavato complessivo è stato di 1.210 euro destinati al Fondo Solidale “Omegna c’è”.



Domenica 21 giugno, entrambe le Associazioni saranno nuovamente impegnate in una replica con il preciso intento di raddoppiare i risultati raggiunti.

