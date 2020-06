NOVARA-GOZZANO -08-06-2020 -- Il Novara accede

ai play-off, mentre è retrocessione a tavolino per il Gozzano: questo quanto emerso dal Consiglio Federale della Figc svoltosi oggi a Roma, durante il quale sono stati definiti i criteri della ripartenza (o meno) dei vari campionati dopo la sospensione a causa del covid.19. C'era molta attesa per conoscere i verdetti relaltivi alla Lega Pro. Secondo le prime informazioni trapelate dal consiglio, la Lega Pro non ripartirà e le capoliste dei tre gironi, rispettivamente Monza, Vicenza e Reggina, sono promosse in B. Novara ai play-off (inizio il 1° luglio) con altre squadre per definire l'ultima promozione. Congelato quindi il resto della classifica con Gozzano, Rimini e Rieti retrocesse, in quanto fanalini di coda dei rispettivi gironi. Per le altre retrocessioni previsti i play-out.