AMENO - 10-06-2020 -- Amenoblues torna a proporre

musica di qualità ad Ameno, in totale sicurezza e nel rispetto delle regole previste dalla normativa vigente. L'appuntamento è per domenica 21 giugno al Museo Tornielli di Ameno. Ingresso massimo per 40 persone: due i concerti, uno alle 17.30, il secondo alle 21. Biglietto a 12 euro.

La sala principale del Museo Tornielli, allestita per mantenere il giusto distanziamento, vedrà esibirsi la backing band più ambita dai musicisti blues italiani, The Goosebumps Bros., costituita da: Paolo Legramandi - basso, voce; Cesare “ Big C” Nolli - chitarra, voce; Nik Taccori - batteria, voce; featuring Enzo Messina – tastiere.

Il sound della band è di matrice squisitamente blues - nella accezione più ampia del termine - e varia dal classic soul, al funk, fino al southern rock americano, con momenti pervasi dal verace spirito di una autentica jam band. Da sottolineare l’uso peculiare delle armonie vocali, che arricchisce gli arrangiamenti del repertorio.

Il gruppo collabora sia dal vivo, che come team di produzione in studio. I tre musicisti sono molto attivi sulla scena blues internazionale e costituiscono da diversi anni la band che accompagna stabilmente Big Daddy Wilson. Ognuno ha condiviso il palco e partecipa a sessioni di registrazione con numerosi grandi artisti di varia estrazione del panorama mondiale.

Recentemente hanno avviato un progetto live con Linda Valori, con la quale stanno registrando un album di brani originali di prossima pubblicazione.

In entrambe le edizioni di “The Night of Guitars & Drums” di AmenoBlues Festival hanno accompagnato David Grissom, Kirk Fletcher, Matt Schofield, Kai Strauss, Roberto Morbioli e Heggy Vezzano. In questa occasione si aggiunge il tastierista “di famiglia” - anche lui membro della band di Big Daddy Wilson - Enzo Messina, musicista che vanta una carriera eclettica al fianco di molti artisti, tra i quali Zucchero, Terence Trent D’Arby, Francesco Renga per citarne alcuni.

Per rendere possibile assistere al concerto a più persone, lo abbiamo programmato in due orari: 17.30 e 21.00.

Per ogni concerto disponibili 40 posti, la prenotazione è consigliata per avere la garanzia del posto

assegnato, le persone che si presenteranno senza prenotazione potranno accedere alla sala solo in caso di posti liberi.

Prenotazioni (indicare orario scelto): https://www.amenoblues.it/riparte-la-musica-di-amenoblues/

Gli organizzatori consigliano di presentarsi con un po’ di anticipo rispetto all’orario scelto per permettere la misurazione della temperatura e l’assegnazione del posto a sedere. È obbligatorio l’uso della mascherina, si potrà accedere alla sala con temperatura inferiore a 37,5°.

Il concerto rientra nella serie di eventi blues, che Italian Blues Union ha promosso in varie regioni italiane, organizzati in occasione della Festa della Musica, promossa da AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e da MIBACT.