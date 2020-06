OMEGNA -12-06-2020 -- La festa di San Vito

a Omegna ci sarà anche quest’anno!

In questo 2020 la Città giunge ai 117 anni dei festeggiamenti in onore del compatrono della Città e per i motivi noti a tutti quella di quest’anno sarà ovviamente una festa diversa rispetto alle passate edizioni.

Presso il salone dell’Oratorio Sacro Cuore di Omegna si è riunito il Comitato dei festeggiamenti per organizzare una festa in modalità tempo di Covid 19, rispetto delle norme anti contagio, eventi di comunità, con modalità da verificare con le autorità.

Tra le novità ci sarà il ricordo di don Andrea Beltrami in occasione dei 150 della nascita, il centenario di Gianni Rodari, l’amaro di San Vito preparato dai Monaci della Colla…. La grande festa della comunità omegnese quindi si farà, la macchina organizzativa è già partita ed è al lavoro per garantire a tutti una festa sicura e bella da vivere.