MIASINO -12-06-2020 -- Nei giorni della ripartenza

in cui il mondo si è riaffacciato alla vita con responsabilità e una rinnovata coscienza si è tornati a vivere città e paesi gustando ogni particolare in modo nuovo e certamente più intenso rispetto a prima.

In questa fase delicata e particolare in cui si ha più che mai bisogno di nutrire l’anima, un’occasione speciale per vivere la bellezza e la purezza della natura viene offerta dall’Associazione Culturale Asilo Bianco che anche in questo 2020 organizza “Menta e Rosmarino”, interessante evento in cui da sempre cultura e natura si abbracciano per offrire al pubblico sensazioni uniche.



L’appuntamento è per sabato 20 e domenica 21 giugno dalle 9 del mattino alle 19 nel meraviglioso parco della storica Villa Nigra a Miasino; l’evento è come sempre a ingresso gratuito e quest’anno -per i motivi noti a tutti- si potrà entrare solo indossando la mascherina.

Si ricomincia, quindi, dalla terra, dall'arte e dal rapporto indissolubile tra uomo e ambiente e in quest’ottica lo spirito di “Menta e Rosmarino” è quello di sempre: tornare a fare, creare, incontrarsi e stare insieme quest’anno in un’edizione particolare rispetto al passato perché saranno presenti soltanto espositori florovivaistici.



La due giorni di “Menta e Rosmarino” sarà ovviamente all'insegna della sicurezza con il rispetto delle norme di distanziamento sociale e di quelle igienico-sanitarie: gli ingressi saranno dilazionati, il numero di persone che potrà accedere al parco sempre controllato e le stanze della villa non saranno accessibili.



Durante “Menta e Rosmarino” saranno organizzate piccole conferenze su temi green e visite ai beni storico-artistici di Miasino, saranno esposte le opere di Apiario d’autore e, tra fiori e piante, ci saranno alcuni flower sketcher, artisti e illustratori che racconteranno la manifestazione attraverso disegni e schizzi realizzati dal vivo. L’intervento dei flower sketcher s’inserisce nel più ampio progetto Interreg Italia-Svizzera “Di-Segnare - Conoscere il territorio attraverso il disegno e le arti” di cui Asilo Bianco è partner insieme al capofila italiano, l’Associazione Musei d’Ossola, e a quello svizzero, il Museumzentrum La Caverna di Naters in Canton Vallese.

E’ bello ricordare che Asilo Bianco è partner del progetto finanziato da Fondazione Cariplo Lago d’Orta Plastic Revolution in sinergia con il Circolo di Legambiente “Gli Amici del Lago” e diversi comuni del Cusio; una sfida alle plastiche monouso che, nel nostro oggi così cambiato, si rivela quanto mai attuale se si pensa ai dispositivi di protezione che ognuno di noi deve utilizzare. Per questo, presso lo stand di Asilo Bianco, saranno disponibili, a offerta libera e come contributo all'organizzazione della manifestazione, mascherine biodegradabili a basso impatto ambientale ed eco-matite contenenti un seme che una volta esaurite potranno essere piantate e ricrescere.

Anche in questa edizione di “Menta e Rosmarino” si rinnova la collaborazione con Il Grembiale Milano che ha realizzato i grembiuli 100% made in Italy per lo staff di Asilo Bianco e tutti i suoi volontari.

r.a.