OMEGNA – 12-06-2020 – Messo a bilancio

nel 2021 il rifacimento della copertura dell’edificio ospitante i loculi presso il cimitero di Omegna. Con l’intento di venire ammesso al contributo regionale (ai sensi della L.R.18/84 e della D.G.R. n°3-1385 del 19/05/2020) per il miglioramento e il recupero del patrimonio infrastrutturale dei comuni, l’intervento per il quale la Giunta ha già deliberato il progetto definitivo esecutivo avrà un costo pari a 150.000 euro che, in caso di ottenimento del finanziamento, per il 50% sarà a carico della Regione Piemonte.



Come sottolineato dall’Assessore ai Lavori PubbliciStefano Strada: «Si tratta di una operazione estremamente importante per la nostra città, che servirà a completare la bonifica di un sito pubblico, già assoggettato a un primo intervento eseguito nel 2017, con la rimozione e smaltimento della copertura in cemento amianto. Oltre alla sostituzione della lattoneria e del manto di copertura del tetto ormai vetusti, sono previsti interventi di ripristino di pilastri, soffitti e modanature ammalorati a causa delle infiltrazioni d’acqua piovana. Qualora l’intervento non dovesse ricevere l’importante finanziamento richiesto alla Regione, provvederemo a realizzarlo con i soli soldi comunali nel 2021».