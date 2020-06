OMEGNA – 12-06-2020 – Sabato 20 giugno

, alle ore 16, presso il Forum Omegna, si inaugura una personale di Giselda Poscia, tra le donne che l’Amministrazione Comunale era in procinto di omaggiare lo scorso 8 marzo, prima che la pandemia da Covid-19 imponesse le sue restrizioni.

Da qui la volontà dell’Assessore alla Cultura Sara Rubinelli di riaccendere l’attenzione su una figura femminile che tanto ha fatto, anche in termini di volontariato, per la nostra città e che ha trovato nella pittura una sua personalissima forma di espressione.



“Allieva” del Maestro Gilberto Carpo, che ha accettato con piacere di curarne la mostra e il catalogo selezionando di persona le opere contenute, opportunamente corredate da puntuali note critiche, Giselda Poscia inaugurerà dunque la sua prima personale al piano mezzanino, negli spazi del Forum Omegna, che sarà visitabile fino al 4 luglio.



Il titolo dell’evento - “Fra creatività e vita, fra natura e sentimento” - sarà il medesimo utilizzato anche per il Catalogo curato nella grafica da Giulia Sgarra, e contenente una raccolta dei dipinti con tecnica a olio esposti insieme ad alcune opere inedite. I proventi della venditadelcatalogo saranno interamente devoluti alla Cooperativa sociale “La Prateria” di Domodossola, che si occupa di accogliere persone in difficoltà.



«Ringrazio l’Amministrazione Comunale, il Maestro Carpo e tutti coloro che mi hanno incoraggiato a proseguire in questo mio intento, nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza sanitaria» è il commento di Giselda Poscia, che in questa mostra metterà a nudo la sua personale visione su natura, femminilità e maternità nei suoi diversi aspetti.



La mostra “Fra creatività e vita, fra natura e sentimento” sarà aperta al pubblico dal martedì al sabato, dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. La domenica, dalle ore 16 alle 18.