ORTA SAN GIULIO -13-06-2020 -- La giunta comunale

di Orta San Giulio ha deciso, vista la particolare situazione di oggettiva difficoltà derivante dall’emergenza sanitaria in atto, la proroga del versamento dell’acconto della nuova IMU - ordinariamente previsto al 16 giugno 2020 - al 16 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19. La difficoltà deve essere attestata entro il 16 settembre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune, ad eccezione delle somme dovute a titolo di quota statale sugli immobili di categoria D, nei limiti del 7,6 per mille- Nella delibera si legge inoltre che la giunta si riserva "di sottoporre al Consiglio Comunale l’adozione di uno specifico provvedimento finalizzato a disapplicare le sanzioni dovute dai contribuenti che decidano di avvalersi di tale proroga, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare nei primi mesi del 2020, che si ritiene possa integrare la causa di non punibilità prevista dall’art. 6 D.Lgs. n. 472/1997".