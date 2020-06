ORTA - 14-06-2020 -- Incidente stradale

oggi pomeriggio, domenica 14 giugno, ad Orta. Coinvolte due moto. Una donna di 46 anni ha riportato serie ferite: è stata trasferita in elisoccorso in codice rosso in Rianimazione all'ospedale di Novara. L'altro centauro, in codice giallo, è invece stato trasferito all'ospedale di Borgomanero.

Nella foto il luogo dell'incidente