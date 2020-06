SAN MAURIZIO D'OPAGLIO - 15-06-2020 -- Con il mese di giugno

si conclude la quindicesima stagione sportiva dei San Maurizio Jacks. Era partita molto bene sin dall'openday di settembre e con la Under 18. Da ottobre la società è riuscira a presentare ben tre gruppi Minibasket raddoppiando gli iscritti rispetto all'anno scorso, l'Under 18 e schierando uno staff tecnico composto da ben sette istruttori e raggiungendo quasi sessanta tesserati. Numerose anche le iniziative societarie. Poi il coronavirus, durante lo scolgimento della Carnival Cup. Lo staff non si è fermato e si è attrezzato per continuare gli allenamenti anche da casa con le dirette su google meet. Inoltre gli allenatori hanno continuato a coinvolgere i tesserati con dei video allenamenti, challenge e i "giochi della domenica". Nei giorni scorsi tutti i bambini del minibasket hanno ricevuto la medaglia di fine stagione e qualcuno è stato premiato anche per gli allenamenti e per i giochi della quarantena.



Le parole del Presidente Fortis sulla stagione appena passata: " E' terminata anche questa stagione sportiva. A febbraio stavamo andando a gonfie vele raccogliendo i frutti del duro lavoro degli ultimi anni. La nostra Under 18 stava partecipando ad un campionato composto da squadre più grandi in media di un anno riuscendo a gareggiare ad armi pari solo contro Valsesia Basket con cui siamo riusciti a vincere una partita. D'altra parte quasi tutte le squadre del campionato raccoglievano giocatori dalla propria area anche di altre società mentre noi, oltre ad essere più piccoli, siamo riusciti a schierare giocatori unicamente di San Maurizio d'Opaglio. Il minibasket stava raccogliendo i frutti dell'ottima gestione dell'anno scorso: riuscendo a formare ben tre gruppi e raccogliendo uno staff di 6 istruttori coordinati dal responsabile minibasket Paku. Abbiamo fatto di tutto per coinvolgere i genitori nella società e siamo riusciti a proporre ai nostri bambini e bambine tantissime attività! Stavano arrivando anche i primi risultati dai campi, dopo i mesi invernali di allenamenti poi purtroppo il coronavirus ci ha fermati. Ma sono orgoglioso del mio staff che comunque non ha perso di vista i nostri tesserati neanche per un attimo. Archiviata quest'annata, noi siamo già proiettati verso la nuova stagione. I presupposti per fare bene ci sono a partire dal Summer Jacks Day camp di quest'estate e poi a settembre il nostro minibasket ripartirà con nuove collaborazioni, tanti bambini e uno staff ormai rodato".