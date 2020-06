OMEGNA – 15-06-2020 .- L’assessore al Turismo Mattia Corbetta risponde al movimento “Omegna si cambia” che nei giorni scorsi aveva sollecitato l’Amministrazione a sperimentare versioni diverse della Ztl. “Come gli omegnesi sanno bene, da sempre ritengo fondamentale per lo sviluppo commerciale e turistico cittadino la ZTL estiva nelle vie Alberganti e Cavallotti. E' un punto del programma elettorale dell'attuale Amministrazione Comunale nel quale credo e ho sempre creduto molto – scrive Corbetta in una nota - Mi fa piacere vedere che anche il gruppo consiliare Omegna si Cambia sposi la necessità di attuare la ZTL in via Alberganti e Cavallotti, ma a differenza di quanto da loro indicato, ritengo che nei mesi estivi sia necessaria la chiusura durante tutta la settimana, non solo nei week end, così da permettere a omegnesi e turisti di fare shopping quotidianamente in tutta sicurezza. Con la chiusura delle strade, sarà possibile ai negozi esporre all'esterno i propri prodotti e permettere ai locali di posizionare i dehors, proprio come avviene in ogni località turistica, così da rendere ancora più piacevole passeggiare. Sono infatti convinto che avremo un'importante presenza di visitatori dai territori delle regioni Piemonte e Lombardia (il cosiddetto turismo di prossimità) e Omegna deve essere pronta ad accoglierli. A tal fine, presenteremo a giorni le iniziative turistiche e culturali pensate per l'estate omegnese. In un periodo normale, avrei certamente spinto per partire con la chiusura già a inizio giugno, ma attualmente Omegna vede la presenza di diversi cantieri. In particolare, con la chiusura al traffico di via Comoli, diventa necessario mantenere aperte le due vie, per consentire il passaggio di auto dirette da centro Città verso la frazione di Cireggio – continua la nota - Purtroppo l'emergenza Covid-19 non ha consentito di far partire i cantieri nei tempi previsti. Ho già chiesto all'Assessore alla Viabilità e al Comandante della Polizia Locale, di poter procedete con l'istituzione della Zona Traffico Limitato non appena verrà riaperta al traffico via Comoli, valutando la possibilità di consentirne il traffico nella fascia oraria del mattino (ad esempio fino alle 9:30) per evitare traffico nell'ora di punta e agevolare il passaggio dei residenti della frazione di Bagnella".