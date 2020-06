GOZZANO - 18-06-2020 -- E' in programma domani,

venerdì 19 giugno, il dibattito presso il Collegio di garanzia dello Sport sulla retrocessione a tavolino del Gozzano. La società, assistita dai legali di fiducia Alex Casella e Christian Peretti, aveva presentato ricorso contro la decisione nella giornata di lunedì contro la decisione della FIGC.



La scoietà chiede al Collegio di Garanzia: in via cautelare e preliminare, voglia sospendere l’efficacia esecutiva della delibera di cui al Comunicato Ufficiale N. 209/A del 8.06.20, ed in particolare disponendo la sospensione cautelare della disputa delle partite di play-out, sussistendo la lesione di un diritto ed un manifesto danno irreparabile; nel merito, voglia accogliere il presente ricorso dichiarando nullo, illegittimo, illecito, invalido il provvedimento impugnato e per l’effetto annullare la decisione del Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio pubblicato nel Comunicato ufficiale N. 209/A del 8.06.2020 in ordine alle "modalità di prosecuzione e di conclusione del campionato di Lega Pro nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020" nella parte in cui dichiara la retrocessione diretta della società AC Gozzano Calcio Srl.