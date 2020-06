MIASINO- 19-06-2020 -- Manca pochissimo

a “Menta e Rosmarino”, il green festival organizzato dall’Associazione Culturale Asilo Bianco che in questo 2020 giunge all’ottava edizione.

Domani e domenica a Miasino, nel parco di Villa Nigra, si svolgerà questa manifestazione che è indubbiamente una delle più amate e seguite dell’intero territorio del Lago d’Orta.

Quella di quest’anno, a causa delle restrizioni dovute al coronavirus, sarà un’edizione speciale in cui ci saranno soltanto espositori florovivaistici, 10 in totale quelli presenti.

Durante la due giorni ci saranno brevi conferenze su temi green e visite ai beni storico-artistici di Miasino in piccoli gruppi, saranno esposte le opere di Apiario d’autore e, tra fiori e piante, ci saranno alcuni flower sketcher, artisti e illustratori che racconteranno la manifestazione attraverso disegni e schizzi realizzati dal vivo.



Gli ingressi saranno dilazionati, il numero di persone che potrà accedere sempre controllato,le stanze di Villa Nigra non saranno accessibili e tutto l’evento si svolgerà all'aperto nel parco della Villa al quale si potrà accedere solo indossando la mascherina,:tutto questo per garantire la massima sicurezza rispettando coscienziosamente le norme di distanziamento sociale e quelle igienico-sanitarie.

Il programma completo e dettagliato lo si può visionare qui http://www.asilobianco.it/media/Programma_Menta_e_Rosmarino.pdf e ovviamente sui social dell’Associazione dove ci sono anche importanti informazioni logistiche (parcheggi) e preziosi consigli sugli orari migliori per vivere l’evento evitando code.



Appuntamento, quindi, domani e domenica, dalle 9 del mattino alle 19, a Miasino per vivere una piacevole ed interessante esperienza fra natura e cultura grazie ad una manifestazione che è sintesi perfetta dello spirito dell’Associazione Asilo Bianco.

Ingresso libero.

r.a.