ALTO PIEMONTE- 21-06-2020-- E' con orgoglio che vi presentiamo un nuovo modo di leggere i nostri giornali on line. Da quest' oggi, 21 giugno, bellissimo giorno d'estate, tutte le nostre produzioni on line si leggono anche in formato pdf.

Il giornale, del tutto identico per contenuti a quello elettronico che siete abituati a leggere, si può scaricare cliccando sull'apposita icona sulle home page dei nostri giornali, oppure si può ricevere tre volte al giorno (alle 6 - 12- e 18) iscrivendosi al nostro canale Telegram (News24-Vco oppure News24- Novara).

I grandi quotidiani nazionali o regionali hanno questo tipo di edizione, ce l'hanno anche alcuni settimanali, ma non ne abbiamo trovati prodotti, in questa maniera, da un piccolissimo editore on line quale noi siamo.

Il nostro pdf oltre alle caratteristiche comuni a tutti, quindi la maggiore leggibilità, la possibilità di vedere tutte le notizie senza doverle aprire una alla volta, ha un vantaggio particolare, è aggiornato in tempo reale. Ogni volta che noi carichiamo una notizia sui giornali on line infatti modifichiamo anche il pdf, facendolo quindi diventare non il giornale di oggi, ma il giornale di adesso!

Per scaricarlo quando si vuole basta andare in qualunque delle nostre prime pagine e cliccare il bannerino.

Per gli iscritti al canale Telegram l'opportunità di riceverlo automaticamente tre volte al giorno, alle 6 a lel 12 ed alle 18 e di scegliere tra le due edizioni, quella di Novara, e quella del Vco. Prossimamente arriveranno magari l'edizione con lo sport, e quelle locali, per zona geografica (quindi per Ossola, Verbano, Borgomanero ecc ecc...) e presto anche l'edizione settimanale con le migliori notizie degli ultimi giorni.

Un nuovo modo di comunicare, un nuovo modo di leggerci, magari con calma sotto l'ombrellone o sotto un bell'albero. Una fantastica vetrina anche per gli inserzionisti, che in questo momento così difficile avranno a loro disposizione pagine intere per articoli redazionali o inserire depliand.

In questo momento difficile cerchiamo di essere positivi, di creare opportunità, che sappiamo vi saranno utili. Tante altre novità vi stiamo preparando, ve le presenteremo presto!

PER ISCRIVERSI AL CANALE TELEGRAM:

News24 - Vco: https://t.me/news24_vco

News24 - Novara: https://t.me/news24_novara

Ecco l'intervista al direttore Uberto Gandolfi: