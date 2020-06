ARMENO - 21-06-2020 -- “Il Comune di Armeno

proprio per consentire a bambini ed adolescenti di “appropriarsi del diritto alla socialità e al gioco tra pari” dopo la pandemia Covid-19 ha pensato di riqualificare il parco del Colle di Bagnalera con nuovi giochi, quali la giostrina panoramica, il cavallino molleggiato…”

E’ così che il sindaco di Armeno Mara Maria Lavarini commenta la sistemazione del parco giochi che si trova in zona Bagnalera; l’area ,che sorge su un’appena accennata collinetta, è tranquilla e particolarmente piacevole da vivere: ci sono alberi, giochi per bambini e anche delle panchine che permettono di regalarsi qualche attimo di relax.

Ora la zona è stata migliorata e gli armeniesi possono goderne appieno: “ Per incentivare momenti di incontro all'aperto, nel rispetto della sostenibilità dell’ambiente e delle misure per il contenimento del contagio da coronavirus sono stati collocati nuovi tavoli e panchine in plastica riciclata, con l’augurio che tra i giovani prevalga il senso civico di vivere pienamente il territorio con le sue risorse senza danneggiare. Il progetto -continua e conclude il sindaco Lavarini- è stato possibile grazie alla manifestazione benefica la “Pedalata tra le stelle” Memorial Gianni Piola, promossa da Edilcusio in collaborazione con l’Associazione il Bici Sport Mottarone-Armeno ed il Rotary. La tenacia e l’attaccamento ad Armeno di Gianni Piola sia uno sprone per migliorare e per migliorarci!”

r.a.