GOZZANO -21-06-2020 -- Il Coni ha espresso

giudizio negativo venerdì, nell'Udienza di Trattazione, sul ricorso presentato dal Gozzano per la retrocessione subita a tavolino. La società cusiana però ha annunciato il ricorso al Tar del Lazio." Il giudizio negativo espresso dal CONI, in seguito all'Udienza di Trattazione, non fermerà la nostra audacia nel far valere i nostri diritti. Noi non ci arrendiamo! A.C. Gozzano ricorrerá al TAR del Lazio per portare avanti questa battaglia", ha fatto sapere.