OMEGNA-21-06-2020-- Quest'oggi, in collaborazione

con gli Amici dell'Associazione Kenzio Bellotti, si è svolta la seconda giornata del "Cannolo Solidale" sotto i portici del Comune di Omegna. In totale, dalle 9.00 alle 12.30, sono stati venduti 1200 cannoli (offerta minima € 2,50 a cannolo), con un ricavo netto di 2.100 euro che saranno devoluti in beneficienza al Fondo Solidale del Comune di Omegna e destinato alle famiglie con difficoltà economiche: "L'enorme e sentita partecipazione del Popolo Omegnese ha permesso questo prestigioso e importantissimo risultato- spiega il Presidente di Domus Sicula Vco Enzo Iapichino- Già lo scorso 7 giugno, in occasione della prima giornata del Cannolo solidale, erano stati venduti 600 cannoli con un ricavo di 1.210 euro nonostante le condizioni metereologiche proibitive. In totale, quindi, in 2 settimane sono stati raccolti 3.300 euro grazie ai gustosissimi cannoli (cioccolato, pistacchio, ciliegia, scorza d'arancia) preparati artigianalmente dall'ormai mitico Francesco Di Perna, per tutti "Zio Ciccio". Un sentito grazie ai partecipanti, agli Omegnesi, allo staff, all'Assocazione Kenzio Bellotti, ai volontari, al Comune di Omegna e ovviamente allo Zio Ciccio per la sua enorme generosità e disponibilità".