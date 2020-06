PELLA -23-06-2020 -- Un'ordinanza del Comune

di Pella ha istituito, in via sperimentale, aree di parcheggio a pagamento senza obbligo di custodia in centro (frazioni escluse) sino al 18 ottobre. Complessivamente gli stalli blu sonoo 233 suddivisi fra via Lungo Lago, piazzale Donatori di Sangue, piazza Carabinieri d'Italia, via Verdi, via Zanotti, via Roma, via Buonarroti. I parcheggi a pagamento saranno in funzione: tutti i giorni feriali e festivi dalle 8 alle 19 con le seguenti tariffe: per le auto, tariffa oraria 1,30 euro, intera giornata 10 euro; camper e carrelli, tariffa oraria 2 euro; giornalietra 15 euro; abbonamenti riservati ai possessori o locatari di seconde case o concessionari di posti ormeggio, mensile 30 euro; annuale 75 euro.

