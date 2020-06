PETTENASCO - 23-06-2020- Quella di ieri,

lunedì 22 giugno, è stata una giornata molto significativa per la signora Nicoletta Aceti Cesarino di Pettenasco; proprio ieri, infatti, ha fatto il primo bonifico a favore di ADMO con le offerte raccolte dalla sua produzione di mascherine.



La storia di questa bellissima iniziativa l’abbiamo già raccontata: la signora Nicoletta ormai da mesi realizza gratuitamente mascherine e con il suo operato contribuisce a far germogliare positività attraverso i semi della generosità e dell’attenzione al prossimo.

Nicoletta ha sempre fatto tutto gratuitamente: vero è, però, che molte persone nel momento in cui ritiravano le mascherine, lasciavano un contributo come segno di ringraziamento per il suo lavoro. Da qui, l’idea di donare tutte le offerte raccolte all’ADMO. Il primo bonifico è stato di 560€.

La signora Nicoletta sta continuando a realizzare mascherine per adulti e bambini e chi è interessato ad averle può come sempre mettersi in contatto con lei attraverso i social,le sue creazioni si possono trovare anche presso “Amanda Cafè” di Pettenasco e lì, oltre ad una piccola esposizione di mascherine, c’è anche la cassettina pro ADMO.

r.a.